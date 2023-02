Ρωσίδα δημοσιογράφος που μίλησε κατά του Πούτιν οδηγείται σε γκούλαγκ - «Μου έκαναν άγνωστη ένεση», δηλώνει

Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρία Πονομαρένκο καταδικάστηκε από το περιφερειακό δικαστήριο στην πόλη της Σιβηρίας, Μπαρναούλ, σε έξι χρόνια φυλάκιση επειδή κατηγόρησε τις ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις που βομβάρδισαν τον Απρίλιο του 2022, το θέατρο – καταφύγιο αμάχων στη Μαριούπολη.

«Είναι αδύνατο να μείνεις σιωπηλός, γνωρίζοντας τον θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων. Οι υγιείς άνθρωποι είναι υπέρ της ειρήνης», είχε γράψει στον λογαριασμό της στο Telegram η δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, το δικαστήριο τής απαγόρευσε να εργάζεται ως δημοσιογράφος για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μάλιστα οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει να της επιβληθεί κάθειρξη εννέα ετών ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη και έτσι η Πονομαρένκο θα οδηγηθεί για τα επόμενα έξι χρόνια σε σωφρονιστική αποικία.

Η 44χρονη δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης της ετυμηγορίας αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε πως «κανένα ολοκληρωτικό καθεστώς δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρό όσο πριν καταρρεύσει…». Παράλληλα εξαπολύοντας τα βέλη της κατά του Πούτιν είπε ότι ο τελευταίος εξαθλιώνει τη χώρα ρίχνοντας κρατικά χρήματα και πόρους στον πόλεμο σε μια κίνηση που όπως είπε «ξεσκίζει τη Ρωσία».

«Αν είχα διαπράξει πραγματικό έγκλημα, τότε θα μπορούσα να ζητήσω επιείκεια, αλλά…δεν το έκανα», τόνισε ακόμη και πρόσθεσε πως «για να αποδείξω την αθωότητά μου, αρκεί να ανοίξω το Σύνταγμα και να το διαβάσω».

«Τι συμβαίνει στη χώρα μας; Εάν υπάρχει πόλεμος, πείτε τον πόλεμο με το όνομά του – πόλεμο. Τότε εφαρμόστε στρατιωτική λογοκρισία», είπε ακόμη σχολιάζοντας την εμμονή του Πούτιν να χαρακτηρίζει την ρωσική εισβολή ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση». Μέσα από το μεταλλικό κλουβί όπου βρισκόταν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας επεσήμανε πως «αν είναι πόλεμος τότε ονόμασέ τον έτσι. Πρόκειται για ένα κρατικό έγκλημα εις βάρος του στρατού. Είναι σαν να φτύνεις στους τάφους των βετεράνων».

«Ο πατριωτισμός είναι η αγάπη για την πατρίδα και η αγάπη για την πατρίδα κάποιου δεν θα πρέπει να εκφράζεται ενθαρρύνοντας το έγκλημα. Η επίθεση στον γείτονά σου είναι έγκλημα», υπογράμμισε σύμφωνα με την RussNews όπου εργάζεται.

Έπειτα από την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου μιλώντας στο RusNews δήλωσε πως ποινή φυλάκισης είναι ένα «κομμάτι ψωμί από το τραπέζι του κυρίου (του Πούτιν)».

📢🇷🇺 Maria Ponomarenko, a journalist at @smirusnews has been sentenced to 6 years in prison and barred from activities as a journalist for 5 years for spreading “false information about the army”. She had simply mentioned the bombing of Mariupol theatre in Ukraine on Telegram… pic.twitter.com/D1IMxr565s

— RSF (@RSF_inter) February 15, 2023