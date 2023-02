Σεισμός Συρία: Νεκρός από τα ερείπια ανασύρθηκε Ελληνοκαθολικός ιερέας

Πρόσωπο αγαπητό στην κοινότητα των Χριστιανών στη βόρεια Συρία ήταν ο πατέρας Ιμάντ Νταχέρ που σκοτώθηκε στο Χαλέπι κατά τη διάρκεια του φονικού σεισμού που χτύπησε τη Συρία και την Τουρκία τη Δευτέρα.

Ο Νταχέρ, που καταγόταν από τους Μαρωνίτες του Λιβάνου και ανήκε στην Μελχιτική Ελληνική Καθολική Εκκλησία, είναι ένα από τα μέχρι στιγμής, 1.832 θύματα του σεισμού από την πλευρά της Συρίας.

Την ώρα του σεισμού ο Νταχέρ ήταν στην κατοικία του πρώην αρχιεπισκόπου Χαλεπίου, Ζαν-Κλοντ Ζανμπάς. Όπως χιλιάδες άλλα θύματα, παγιδεύτηκε στα ερείπια του σπιτιού και εντοπίστηκε νεκρός ώρες αργότερα. Ο Ζανμπάρ διασώθηκε και είναι στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση. Από το κτίριο ανασύρθηκε νεκρό άλλο ένα άτομο.

Ο Νταχέρ υπηρετούσε τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία στη Συρία. Ήταν ο νεότερος από τρία αδέλφια, ενώ είχε και μία αδελφή. Το διάστημα 1991-1997 ήταν σε μοναστήρι στο Λίβανο, ενώ αργότερα πήγε στο Χαλέπι όπου ζήτησε να χειροτονηθεί ιερέας. Έγινε διάκονος το 2002 και την επόμενη χρονιά ιερέας.

#BREAKING | The body of Fr. Imad Daher, priest of Virgin Mary parish for the Melkite Greek Catholics in #Aleppo, was found under the rubble.

Let’s share prayers for the repose of his soul 🙏

📷 ACI MENA pic.twitter.com/XvHJcZiuuF

— Catholic News Agency (@cnalive) February 6, 2023