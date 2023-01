Κορωνοϊός: Σάλος με δήθεν παραδοχή της Pfizer για «ιούς Φρανκεστάιν»

Το βίντεο που παρουσίασε στην εκπομπή του ο Τάκερ Κάρλσον υποτίθεται ότι τραβήχτηκε με κρυφή κάμερα από το Project Veritas, συντηρητική ομάδα που συνδέεται με τον Ντόναλντ Τραμπ και υποστηρίζει ότι εργάζεται για την αποκάλυψη της αλήθειας.

«Η Project Veritas μόλις παρουσίασε κρυφό βίντεο στελέχους της Pfizer να καυχιέται για το πώς η εταιρείας του πραγματοποιεί πειράματα Φρανκεστάιν, χειρίζεται ιούς Covid για το κέρδος και το κάνει μυστικά, πιθανώς παραβιάζοντας την ομοσπονδιακή νομοθεσία» έγραψε ο Κάρλσον στο Twitter.

Στο βίντεο, ο εικονιζόμενος «Τζόρνταν Τρίστον Ουόκερ», που παρουσιάζεται ως διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Στρατηγικών Επιχειρήσεων και Επιστημονικού Σχεδιασμού mRNA της Pfizer, ισχυρίζεται ότι η εταιρεία του διερευνά μεθόδους «κατευθυνόμενης εξέλιξης» για τη δημιουργία νέων στελεχών του ιού της Covid.

BREAKING: @Pfizer Exploring “Mutating” COVID-19 Virus For New Vaccines

“Don’t tell anyone this…There is a risk…have to be very controlled to make sure this virus you mutate doesn’t create something…the way that the virus started in Wuhan, to be honest.”#DirectedEvolution pic.twitter.com/xaRvlD5qTo

— Project Veritas (@Project_Veritas) January 26, 2023