Πόλεμος στην Ουκρανία: Challenger, Leopard, Abrams μπορούν να κάνουν τη διαφορά σύμφωνα με αναλυτές της Δύσης

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle, πρόσφατα οι Δυτικοί Σύμμαχοι πήγαν ένα βήμα παραπέρα, μετά την απόφαση να αποστείλουν βαρέα άρματα στο πεδίο της μάχης. Όμως οι απόψεις για το μέγεθος της βοήθειας που τελικά θα προσφέρουν τα βαρέα τεθωρακισμένα διαφέρει μεταξύ των αναλυτών και των Βρετανών στρατιωτικών.

Πώς θα αποδώσει λοιπόν η στρατιωτική Δυτική βοήθεια;

Βρετανία, Γερμανία,ΗΠΑ και Πολωνία έχουν συμφωνήσει να στείλουν πάνω από 100 τανκς στην Ουκρανία. Επισημαίνεται βέβαια ότι παραμένει άγνωστο πότε ακριβώς θα φτάσουν στην χώρα. Ο αριθμός δε, είναι αρκετά μικρότερος από αυτόν που είχε ζητήσει ο ουκρανικός στρατός. Οι διαφορετικές δηλώσεις δείχνουν την σύγχυση που υπάρχει στο πεδίο της βοήθειας. Σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις του Ουκρανού πρέσβη στην Γαλλία, Βαντίμ Ομελτσένκο, «αρκετές χώρες της Δύσης έχουν επίσημα επιβεβαιώσει ότι θα αποστείλουν 321 τανκς στην Ουκρανία».

Οι προκλήσεις του Ουκρανικού στρατού

Όμως η ύπαρξη στρατιωτικού υλικού δεν μπορεί να δώσει από μόνη της τη νίκη στα ουκρανικά στρατεύματα. Τα τανκς δυτικού τύπου είναι 20 τόνους πιο βαριά από τα αντίστοιχα ρωσικά, κάτι που τα καθιστά δυσκίνητα ή ανήμπορα να διασχίσουν αυτοσχέδιες γέφυρες. Παράλληλα, οι Ουκρανοί θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα μεταφέρουν τα καύσιμα των βαρέων οχημάτων ή τα διαφορετικά βλήματα και ανταλλακτικά που χρειάζονται. Για παράδειγμα, το βρετανικό Challenger 2 δεν βρίσκεται πια σε παραγωγή με αποτέλεσμα τα ανταλλακτικά να είναι δυσεύρετα.

Η Βρετανία από την πλευρά της προσπαθεί να μειώσει όσο γίνεται το αντίκτυπο των αρνητικών δεδομένων που προκύπτουν. Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ μπορεί στα μέσα Ιανουαρίου να εξήγγειλε ότι θα αποστείλει 14 βρετανικά τανκς Challenger, όμως παράλληλα θα αποστείλει και 30 αυτοκινούμενα όπλα πυροβολικού, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και κινητής γέφυρας αλλά και τροχοφόρα οχήματα εκκαθάρισης ναρκοπεδίου.

Παράλληλα ο Βρετανός υφυπουργός Άμυνας Άλεξ Τσαλκ εξέφρασε την πρόθεση τα βρετανικά Challenger 2 να φτάσουν στην Ουκρανία πριν το τέλος του Μαρτίου, ενώ πρόσθεσε ότι μέχρι εκείνο το διάστημα οι ουκρανικές δυνάμεις θα εκπαιδεύονται εντατικά ώστε να μάθουν να λειτουργούν και να συντηρούν τα οχήματα, με στόχο βέβαια να επισπεύσει την όλη διαδικασία.

Οι αναλυτές, λοιπόν, συμφωνούν ότι ο συντονισμός είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας. Κάτι τέτοιο όμως είναι απολύτως στα χέρια των ουκρανικών δυνάμεων, οι οποίες προσπαθούν να κάνουν όχι μόνο αμυντικές αλλά και επιθετικές επιχειρήσεις, με στόχο βέβαια την ανάκτηση εδαφών.

Συνολικά 321 βαρέα άρματα έχουν υποσχεθεί στο Κίεβο οι δυτικές χώρες

Εντωμεταξύ ο Ουκρανός πρέσβης στη Γαλλία μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής στο τηλεοπτικό κανάλι BMF TV δήλωσε ότι πολλές χώρες έχουν υποσχθεί να στείλουν στην Ουκρανία 321 βαρέα άρματα μάχης.

«Μέχρι σήμερα, πολλές χώρες έχουν επισήμως επιβεβαιώσει ότι συμφωνούν να παραδώσουν 321 βαρέα άρματα στην Ουκρανία», είπε ο Βαντίμ Ομελτσένκο. «Οι όροι παράδοσης ποικίλλουν ανά περίπτωση. Χρειαζόμαστε αυτή τη βοήθεια το συντομότερο δυνατόν», πρόσθεσε.

Ο Ομελτσένκο δεν ανέλυσε πόσα άρματα έχει υποσχεθεί η κάθε χώρα. Αυτήν την εβδομάδα, οι ΗΠΑ, η Γερμανία και πολλές άλλες δυτικές χώρες ανακοίνωσαν ότι αποφάσισαν να στείλουν άρματα στην Ουκρανία εντός των επόμενων μηνών.

«Άγριες» μάχες στη Βουγλεντάρ του Ντονέτσκ – Αντιστέκονται οι Ουκρανοί

Σημειώνεται ότι ουκρανικά στρατεύματα έχουν εμπλακεί σε «άγριες» μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις που προσπαθούν να καταλάβουν τη Βουγλεντάρ, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπου οι εχθροπραξίες δεν σταματούν να κλιμακώνονται.

«Σύντομα, η Βουγλεντάρ μπορεί να γίνει νέα πολύ μεγάλη επιτυχία για εμάς», δήλωσε χθες Παρασκευή ο Ντένις Πουσίλιν, επικεφαλής της περιφέρειας Ντονέτσκ, διορισμένος από τη Μόσχα.

Και οι δύο πλευρές έχουν διεκδικήσει τη «νίκη», ωστόσο για την πόλη εξακολουθεί να δίνεται μάχη, σύμφωνα με το Κίεβο.

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού για τον ανατολικό τομέα Σερχίι Τσερεβάτι επιβεβαίωσε πως δίνονται «άγριες μάχες», διαβεβαιώνονται πως οι Ρώσοι απωθήθηκαν.

Στην πόλη αυτή των ορυχείων, 150 χιλιόμετρα από την Μπαχμούτ, που μέτραγε 15.000 κατοίκους πριν από τη ρωσική εισβολή, βρίσκονται σε εξέλιξη «βάρβαρες» μάχες και ρωσικές δυνάμεις έχουν «εγκατασταθεί στο νοτιοανατολικό και στο ανατολικό τμήμα της πόλης», ανέφερε αξιωματούχος των φιλορωσικών αρχών στην περιφέρεια Ντονέτσκ, ο Γιαν Γκαγκίν.

«Η περικύκλωση και η μέλλουσα απελευθέρωση» της κοινότητας αυτής θα επιτρέψει να «αλλάξει η ισορροπία δυνάμεων στο μέτωπο» και να ανοίξει ο δρόμος για την εξαπόλυση επίθεσης στην κατεύθυνση των Πόκροβσκ και Κουράχοβε, βορειότερα, σύμφωνα με τον κ. Πουσίλιν.

Οι αρχές της Ουκρανίας ανέφεραν αυτή την εβδομάδα πως οι ρωσικές δυνάμεις, που έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, ενέτειναν τις επιθέσεις τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ειδικά στις πόλεις Βουγλεντάρ και Μπαχμούτ — η τελευταία βρίσκεται στο στόχαστρο εδώ και μήνες.

Η ρωσική πλευρά ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα επίθεση την 24η Φεβρουαρίου, όταν θα συμπληρωθεί η επέτειος της εισβολής, δήλωσε ο Ολεξίι Ντανίλοφ, γραμματέας του Συμβουλίου Άμυνας και Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, προσθέτοντας πως αυτό «δεν είναι μυστικό».

Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, η Ρωσία επιδιώκει να «διασκορπίσει» τις ουκρανικές δυνάμεις, προκειμένου να δημιουργήσει «τις συνθήκες για αποφασιστική επιθετική επιχείρηση».

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις και άνδρες της ρωσικής ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ κατέλαβαν πρόσφατα τη Σολεντάρ, βόρεια της Μπαχμούτ.

«Οι Ρώσοι προελαύνουν, έχουμε συνεχώς πυρά, νυχθημερόν, προσπαθούν να βρουν αδύναμα σημεία στην άμυνά μας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γιούρι, Ουκρανός στρατιώτης, 44 ετών, σε όρυγμα στο Μπαχμούτ.

Επίσης στην ανατολική Ουκρανία, στην Τσάσιβ Γιαρ, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τουλάχιστον πέντε τραυματίστηκαν από πυρά του ρωσικού πυροβολικού, ανέφεραν οι τοπικές αρχές. Βορειότερα, στην περιφέρεια Χάρκοβο, άλλοι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν σφυροκοπήθηκε το χωριό Ντβορίτσνα, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία. Η πόλη της Χερσώνας έγινε επίσης στόχος ρωσικών οβίδων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.