Ιερουσαλήμ: Δύο τραυματίες σε επίθεση με πυρά

Η ισραηλινή υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), αντίστοιχη του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 10:42 με την οποία ενημερώθηκε για «τρομοκρατική επίθεση» σε παλαιστινιακή συνοικία κοντά στην Παλαιά Πόλη. «Ένας 23χρονος άνδρας βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση και άλλος ένας 47χρονος σε μέτρια ως σοβαρή κατάσταση, με τραύματα από σφαίρες στο άνω μέρος του σώματος» διευκρίνισε εκπρόσωπος της MDA.

«Φτάσαμε γρήγορα στο σημείο και είδαμε δύο θύματα ένοπλης επίθεσης» ανέφερε σε ανακοίνωση ο Φάντι Ντεκιντέκ, γιατρός της MDA. Ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα θύματα είχαν τις αισθήσεις τους και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος «εξουδετερώθηκε», χωρίς να διευκρινίσει αν τραυματίστηκε ή είναι νεκρός, ενώ εκπρόσωπός της δήλωσε ότι πρόκειται για «τρομοκρατική επίθεση».

Σύμφωνα με αναφορές, ο δράστης της επίθεσης «έχει αδρανοποιηθεί».

Όπως φαίνεται η νέα επίθεση έγινε στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ενώ ένας 22χρονος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Shooting attack near the Jerusalem's old city, 2 wounded: 22 y/o: critical condition, 4/5: moderate condition.

Terrorist has been neutralized#Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/kTGaM1wzLt

