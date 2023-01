Η Τουρκία επικήρυξε τον Ενές Καντέρ για 500.000 δολάρια - Στη λίστα των καταζητούμενων τρομοκρατών το όνομα του

Στη λίστα των καταζητούμενων της Τουρκίας προστέθηκε το όνομα του Ενές Καντέρ.

Ο σέντερ του NBA που πέρσι έπαιξε στους Σέλτικς επικυρήχθηκε από την κυβέρνηση Ερντογάν με το ποσό των 10 εκατ. λιρών Τουρκίας ή 500.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Turkey has put a $500K bounty on Enes Freedom’s head, per @nypost pic.twitter.com/3lRgzKNPRe

Ο 30χρονος μπασκετμπολίστας θεωρήθηκε από τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης επειδή υποστήριξε τον Φετουλάχ Γκιουλέν και πλέον είναι στην «Λίστα των Καταζητούμενων Τρομοκρατών».

Outspoken ex-#NBA star #EnesKanter Freedom mulls suing league as #Turkey puts $500K bounty on his head #Erdoğan #AKP https://t.co/7DnHdaPzRJ pic.twitter.com/lc6RlVG7ZG

— World News Network (@worldnewsdotcom) January 13, 2023