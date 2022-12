Ο Σούνακ ρώτησε άστεγο σε συσσίτιο αν εργάζεται σε επιχειρήσεις [video]

Σάλος προκλήθηκε στη Βρετανία με τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ σήμερα, επειδή φάνηκε να μην έχει καμία επαφή με τον απλό κόσμο, καθώς ρώτησε έναν άστεγο, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, αν είναι επιχειρηματίας και θέλει να ασχοληθεί με τον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Ο Σούνακ, πρώην στέλεχος της τράπεζας Goldman Sachs και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Βρετανία, σέρβιρε πρωινό σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Λονδίνο, την Παρασκευή, όταν έπιασε κουβέντα με έναν άνδρα που είπε ότι ονομάζεται Ντιν.

«Εργάζεστε σε επιχειρήσεις;», ακούστηκε να ρωτά ο πρωθυπουργός, δίνοντάς του ένα πιάτο με λουκάνικα, τοστ και αυγά.

«Όχι, είμαι άστεγος. Στην πραγματικότητα, είμαι άστεγος», απάντησε ο συνομιλητής του.

SUNAK: Do you work in business.

DEAN: No, I’m homeless. I’m a homeless person

SUNAK: Is banking or finance something you’d like to get into?

DEAN: I’d just like to get through Christmas

Excruciating! @RishiSunak goes for photo op in a homeless shelter

