ΗΠΑ: Ο «κυκλώνας-βόμβα» φέρνει χάος - Ακυρώθηκαν εκατοντάδες πτήσεις

Η ψυχρή καταιγίδα η οποία ξεκίνησε από τον βορειοδυτικό Ειρηνικό την Τρίτη, προτού κινηθεί ανατολικά, θα μετατραπεί σε «κυκλώνα-βόμβα» μέχρι την Παρασκευή, όπως μεταδίδει το BBC. Μάλιστα, πάνω από 90 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει προειδοποίηση για τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε 37 πολιτείες. Περίπου το 80% της χώρας πρόκειται να αντιμετωπίσει θερμοκρασίες κάτω του μηδενός, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που βρίσκονται τόσο νότια όσο το Τέξας.

Η χειμερινή αυτή καταιγίδα αναμένεται να προσφέρει τα πιο κρύα Χριστούγεννα στις μεσοδυτικές πολιτείες από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σύμφωνα με τις προβλέψεις που επικαλούνται τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ακόμη και η Φλόριντα, η Πολιτεία της Ηλιοφάνειας, αναμένεται να δει τα πιο κρύα Χριστούγεννα των τελευταίων 30 ετών. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) δήλωσε ότι θερμοκρασίες -45 βαθμών Κελσίου που «παγώνουν τα κόκκαλα» είναι πιθανές μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας σε ορισμένες περιοχές της χώρας. «Ο παγωμένος άνεμος μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα σε λιγότερο από πέντε λεπτά, αν δεν ληφθούν προφυλάξεις, ενώ η υποθερμία και ο θάνατος είναι επίσης πιθανά από την παρατεταμένη έκθεση στο κρύο», ανέφερε η Υπηρεσία.

Dec 22 to 26, 2022. USA. Polar freezing to cover eastern America. Highways, airports to close. Water pipes freeze. Burn wood. Electric emergency. Heating oil shortage. Dark Brandon. https://t.co/1If57rGqfp.

— B Broadway (@BBroadway3) December 22, 2022