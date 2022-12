Έλεν Ντε Τζένερις: Αυτοκτόνησε ο DJ της εκπομπής της

Ο Στίβεν ‘tWitch’ Μπος, όπως ονομάζεται ο 40χρονος άνδρας, αυτοκτόνησε. Αυτή την πληροφορία μεταφέρει ο ξένος Τύπος, λίγο αφού ο ίδιος άφησε την τελευταία του πνοή.

Κατά τα έγγραφα της αστυνομίας που επικαλούνται ιστοσελίδες, ο tWitch έβαλε τέλος στη ζωή του με μία σφαίρα.

Ο επί 8 χρόνια συνεργάτης της Ντε Τζένερις, ήταν πατέρας τριών παιδιών και μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε με τη σύζυγό του την 9η επέτειο γάμου τους. Αυτό είναι κάτι που τονίζεται στα ξένα δημοσιεύματα, καθώς τίποτα δεν φαίνεται να έδειχνε πως θα προχωρούσε σε μία τέτοια πράξη. Μέχρι και δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, έδειχνε ευτυχισμένος και μάλιστα ανέβασε στο YouTube, ένα βίντεο με τη σύζυγό του να χορεύουν. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αρμόδιοι δεν μπορούν να εξηγήσουν την αιτία της αυτοκτονίας.

#DJTwitch and his wife just 3 days ago 🥺😢💔#RIP 🙏🏾 pic.twitter.com/FmR7Y19M1J

— Tea With Tia ☕️ (@_TeaWithTia) December 14, 2022