Τανκς βγήκαν στους δρόμους της Κίνας για να «σπάσουν» τις διαδηλώσεις κατά των lockdown

Φόβους για πιθανή νέα πλατεία Τιέν Αν Μεν, εκφράζουν διεθνή ΜΜΕ, μετά τις εικόνες που καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Κίνα, με τανκς και τεθωρακισμένα σε κεντρικούς δρόμους πόλεων.

Ο πρόεδρος της χώρας Σι Τζινπίνγκ φέρεται να έδωσε εντολή προκειμένου να βγει ο στρατός στους δρόμους, επιχειρώντας με τον φόβο να «σπάσει» το ηθικό και να διαλύσει τις αντιδράσεις των πολιτών για την υπερβολική καραντίνα λόγω κρουσμάτων Covid.

There were tanks spotted tonight in Xuzhou city in China, this is very unsettling. pic.twitter.com/ef4g8brdAS

— Asians for Liberty (@AsiansLiberty) November 29, 2022