Τουρκία: Μεγάλη Έκρηξη στην πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης - Τέσσερις νεκροί

Συναγερμός στις τουρκικές αρχές

Η αγορά ήταν γεμάτη με κόσμο εκείνη την στιγμή με αποτέλεσμα οι πρώτες πληροφορίες να μιλούν για νεκρούς αλλά και για δεκάδες τραυματίες, όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα. Ειδικότερα το Anadolu γράφει ότι σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα υπάρχουν τέσσερις νεκροί και 38 τραυματίες.

Η κρατική τηλεόραση TRT, αλλά και άλλα ΜΜΕ προέβαλαν βίντεο με ασθενοφόρα και αστυνομικά οχήματα που κατευθύνονταν στο σημείο της έκρηξης στην οδό Ιστικλάλ στην περιοχή Μπέγιογλου.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:



Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ανατολή, η αιτία της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί αν και πιθανότατα, προκλήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας.

Ο σταθμός της αστυνομίας Κασίμπασα που βρίσκεται δίπλα ανέφερε ότι όλα τα πληρώματα έχουν μεταβεί στο σημείο της έκρηξης, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δείτε βίντεο:

