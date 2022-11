Ο Έλον Μάσκ πήρε θέση για τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ

Ο Έλον Μασκ έδειξε την προτίμησή του ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter, έδωσε «γραμμή» στους ψηφοφόρους των ΗΠΑ ώστε να στηρίξουν ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο.

«Προς ψηφοφόρους που σκέφτονται ελεύθερα: Η ισορροπία στην άσκηση εξουσίας περιορίζει τις υπερβολές και από τα δύο κόμματα, επομένως συνιστώ να ψηφίσουμε για ένα Ρεπουμπλικανικό Κογκρέσο, δεδομένου ότι στην προεδρία των ΗΠΑ βρίσκεται ένας Δημοκρατικός», επεσήμανε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

To independent-minded voters:

Shared power curbs the worst excesses of both parties, therefore I recommend voting for a Republican Congress, given that the Presidency is Democratic.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022