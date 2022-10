Στα σκουπίδια 70 κιλά τροφίμων ανά άτομο το 2020 στην ΕΕ

Περίπου 127 κιλά τροφίμων ανά κάτοικο σπαταλήθηκαν στην ΕΕ κατά το 2020 (το πρώτο έτος της πανδημίας), σύμφωνα με μια πρώτη πανευρωπαϊκή παρακολούθηση της σπατάλης τροφίμων που δημοσιεύθηκε σήμερα από τη Eurostat.

Τα νοικοκυριά παρήγαγαν το 55% των απορριμμάτων τροφίμων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 70 κιλά ανά κάτοικο. Το υπόλοιπο 45% ήταν απόβλητα που δημιουργήθηκαν προς τα πάνω στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.

Η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων από τους καταναλωτές παραμένει πρόκληση τόσο στην ΕΕ όσο και παγκοσμίως.

🆕🍕🗑️In 2020, around 127 kilogrammes (kg) of food per inhabitant were wasted in the EU. Households generated 55% of food waste, accounting for 70 kg per inhabitant. The remaining 45% was waste generated upwards in the food supply chain.

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 25, 2022