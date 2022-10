Μεγάλες και πολλαπλές εκρήξεις στο Κίεβο, στο Λβιβ και σε άλλες ουκρανικές πόλεις - Η ώρα των ρωσικών αντιποίνων - Νεκροί και τραυματίες

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στο κέντρο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας σήμερα το πρωί.

Νωρίτερα δημοσιογράφοι του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν από τα χτυπήματα στο Κίεβο σήμερα το πρωί, δήλωσε εκπρόσωπος των Κρατικών Υπηρεσίων Έκτακτης Ανάγκης, όπως μετέδωσε το κρατικό δίκτυο Suspilne. «Επιβεβαιώνουμε τις λεπτομέρειες», σχολίασε ο εκπρόσωπος.

Πληροφορίες για εκρήξεις σε αρκετές ουκρανικές πόλεις

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις σε πολλές πόλεις σε όλη την Ουκρανία, με το Κίεβο, το Ζιτομίρ, το Χμελνίτσκι, το Ντνίπρο και το Τερνοπίλ να αναφέρονται ως στόχοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα κανάλια Telegram.

Βίντεο που κυκλοφορεί φαίνεται να δείχνει ζημιές σε πολυκατοικίες στο Ντνίπρο. Υπάρχουν επίσης ανεπιβεβαίωτες αναφορές για εκρήξεις στο Λβιβ, που αν επιβεβαιωθούν, σηματοδοτούν μια σημαντική αύξηση σήμερα το πρωί των ρωσικών επιθέσεων σε πόλεις μακριά από την πρώτη γραμμή στην κατεχόμενη ανατολική Ουκρανία. Ένας από τους ανταποκριτές του Guardian, ο Peter Beaumont, αναφέρει ότι τέσσερις ρουκέτες έχουν εκτοξευθεί στο Κίεβο σήμερα το πρωί και «ορισμένοι αναχαιτίστηκαν».

Ο δήμαρχος του Λβιβ, Αντρίι Σαντόβιι, σε ανάρτησή του στο Telegram κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια καθώς ακούστηκαν εκρήξεις. Την ίδια ώρα ο κυβερνήτης του Μικολάιβ, Βιτάλι Κιμ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η περιοχή δέχεται δεύτερο κύμα πυραυλικών επιθέσεων.

Παράλληλα το Bloomberg κάνει λόγο πως υπάρχουν αναφορές και για εκρήξεις στην Οδησσό.

Ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βίταλι Κλίτσκο , λέει ότι υπήρξαν «αρκετές» εκρήξεις στην κεντρική περιοχή Shevchenkivskyi – υποσχόμενος ότι θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες αργότερα.

Ξένοι ανταποκριτές, όπως ο Μάθιου Λάξμουρ της Wall Street Journal και ο Όλιβερ Κάρολο του Economist ανέβασαν στους λογαριασμούς βίντεο από τις επιθέσεις στην καρδιά του Κιέβου, μεταξύ άλλων στο πάρκο Σεβτσένκι «το πλέον πολυσύχναστο της πόλης, συνήθως κατάμεστο με ανθρώπους και πλανόδιους μουσικούς». Σε ένα βίντεο διακρίνεται μεγάλος κρατήρας κοντά σε παιδική χαρά.

Ο ήχος μιας εκ των εκρήξεων στο Κίεβο καταγράφηκε σε βίντεο κλιπ από τη ζωντανή αναμετάδοση ανταποκριτή του ΒΒC, που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίθεση στο Κίεβο μετά από αρκετούς μήνες

Οπως αναφέρουν πληροφορίες του BBC, οι σειρήνες της αεροπορικής επιδρομής είχαν ηχήσει περίπου 90 λεπτά νωρίτερα, πριν την πυραυλική επίθεση.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Κίεβο χτυπήθηκε εδώ και πολλούς μήνες και οι εκρήξεις φαίνεται επίσης να είναι πολύ πιο κεντρικές από τα ρωσικά πλήγματα νωρίτερα στον πόλεμο.

Οι εκρήξεις φαίνεται να είναι πολύ πιο κεντρικές από τα ρωσικά πλήγματα στην πόλη νωρίτερα στον πόλεμο, σε αυτό που φαίνεται να είναι οι πρώτες πυραυλικές επιθέσεις στην ουκρανική πρωτεύουσα εδώ και πολλούς μήνες.

Ευρωπαίοι ηγέτες καταδικάζουν τις φονικές πυραυλικές επιθέσεις στη Ζαπορίζια

Ευρωπαίοι καταδίκασαν τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε κατοικημένα κτίρια, που άφησαν πολλούς νεκρούς και τραυματίες στη Ζαπορίζια.

Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν περισσότερα θύματα νωρίς τη Δευτέρα μετά από επίθεση ρωσικού πυραύλου που κατέστρεψε πολυκατοικία. «Η ΕΕ καταδικάζει τις ανελέητες επιθέσεις της Ρωσίας εναντίον αμάχων σε όλη την Ουκρανία, με δεκάδες θύματα κάθε εβδομάδα. Όλοι οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Χοσέπ Μπορέλ. Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Αντιμετώπιση Κρίσεων Γιάνεζ Λέναρτσιτς σημείωσε: «Οι πολίτες και οι μη στρατιωτικές υποδομές δεν μπορεί να είναι στόχοι. Ποτέ. Πουθενά».

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιθουανίας χαρακτήρισε τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια «νέο ξέσπασμα του ρωσικού κακού – μια τρομερή ολονύκτια επίθεση από τη Ρωσία εναντίον αμάχων στη Ζπορίζια. Καθώς η Ρωσία συνεχίζει τον τρόμο της, πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε υποστήριξη στην Ουκρανία για να μπορέσει να αμυνθεί. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο!»

Τις επιθέσεις καταδίκασαν επίσης τα υπουργεία Εξωτερικών του Βελγίου, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Βόρειας Μακεδονίας. «Πρόκειται για άλλη μια άγρια ​​και απάνθρωπη επίθεση εναντίον αμάχων, κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν”, ανέφερε στο Twitter το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας.

Αρκετές εκρήξεις στο Κίεβο, λέει ο δήμαρχος Κλίτσκο

Οι εκρήξεις ακούστηκαν στις 8:15 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ενώ οι σειρήνες προειδοποίησης είχαν ηχήσει αρκετά λεπτά νωρίτερα.

