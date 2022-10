Το Κίεβο βλέπει «ρωσικό ίχνος» για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας

Η προεδρία της Ουκρανίας άφησε να εννοηθεί πως η σημερινή έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας ήταν αποτέλεσμα μιας «εσωτερικής» διαμάχης στους κύκλους της εξουσίας στη Μόσχα, τονίζοντας ότι από πίσω κρύβεται «ρωσικός δάκτυλος».

«Σημειώνουμε ότι το φορτηγό που εξερράγη, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, μπήκε στην γέφυρα από τη ρωσική πλευρά. Επομένως, στη Ρωσία θα πρέπει να αναζητηθούν οι απαντήσεις (…) όλα αυτά υποδηλώνουν σαφέστατα ένα ρωσικό ίχνος», ανέφερε ο σύμβουλος του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλο Ποντόλιακ.

Now seriously. FSB/PMC try to eliminate leadership of Defense Ministry/GHQ. Before personnel change, FSB is in knockdown — missed Putin’s bridge explosion. Defense Ministry can now blame FSB for the future South loss. Isn’t it obvious who made an explosion? Truck arrived from RF.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022