Η «επανάσταση των γυναικών» συγκλονίζει το Ιράν - Κοινωνική έκρηξη στη χώρα

Το Διαδίκτυο έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κοινωνική αφύπνιση, με χιλιάδες γυναίκες να χρησιμοποιούν τα σόσιαλ μίντια για να εκφράσουν την οργή τους. Επιπλέον, χιλιάδες ήταν και τα βίντεο, στα οποία αποτυπωνόταν η μαζικότητητα των κινητοποιήσεων, αλλά και οι βίαιες απαντήσεις των αστυνομικών. Αυτός είναι και ο λόγος που τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έχουν κλείσει σε μεγάλο βαθμό και η πρόσβαση στο Instagram και στο WhatsApp έχει περιοριστεί, σύμφωνα με Δυτικά μέσα ενημέρωσης. Υπήρξε σχεδόν ολοκληρωτική διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε περιοχές της επαρχίας του δυτικού Κουρδιστάν του Ιράν από το απόγευμα της Δευτέρας, και περιφερειακές διακοπές ρεύματος σε άλλες περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Τεχεράνης.

«Έπειτα από απόφαση των αξιωματούχων, δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στο Instagram από χθες Τετάρτη το βράδυ, ενώ η πρόσβαση στο WhatApp γίνεται επίσης με προβλήματα», μετέδωσε το πρακτορείο Fars. Το μέτρο αυτό ελήφθη λόγω «των ενεργειών των αντιεπαναστατών κατά της εθνικής ασφάλειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», διευκρίνισε. Διαδηλώσεις κατά του ιρανικού καθεστώτος καταγράφηκαν και εκτός του Ιράν, όπως στη Βηρυτό και στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί γυναίκες συνέχισαν να κόβουν μπροστά στις κάμερες τις κοτσίδες τους για να δείξουν ότι τα μαλλιά ανήκουν σε αυτές και τα κάνουν οι ίδιες ό,τι θέλουν. Και αυτό, καθώς η 22χρονη Μαχσά πέθανε την περασμένη εβδομάδα αφού συνελήφθη στην Τεχεράνη επειδή φορούσε «ακατάλληλη ενδυμασία».

The US has imposed sanctions on Iran’s feared morality police, accusing it of “abuse and violence against Iranian women”.

The move follows unrest over the death of Mahsa Amini, who died in police custody.https://t.co/MbOxo6IPlf pic.twitter.com/gg6uIyrzyH

— DW News (@dwnews) September 22, 2022