Μιχαήλ Γκορμπατσόφ: Στη Μόσχα η κηδεία το Σάββατο

Ο ηγέτης επί των ημερών του οποίου διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, άφησε χθες την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Μόσχας, σε ηλικία 92 ετών.

«Ο Μιχαήλ Σεργκέγιεβιτς Γκορμπατσόφ πέθανε απόψε έπειτα από βαριά και μακρά ασθένεια», ανακοίνωσε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ η Κεντρική Κλινική της Μόσχας.

Ο Γκορμπατσόφ ανήλθε στο αξίωμα του γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης το 1985 και σύντομα έθεσε σε εφαρμογή πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για μεγαλύτερη διαφάνεια στη δημόσια ζωή (γκλάσνοστ), καθώς και την αναδιάρθρωση του πολιτικού και του οικονομικού συστήματος (περεστρόικα).

#BREAKING Gorbachev funeral to be held in Moscow on Saturday: Russian news agencies pic.twitter.com/tIUPlBWlzl

— AFP News Agency (@AFP) August 31, 2022