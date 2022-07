Σοβαρή πολιτική κρίση στη Βρετανία - Ο Τζόνσον δεν παραιτείται, άνοιξε όμως ο δρόμος για πρόταση μομφής εναντίον του

Το απόγευμα της Τετάρτης η Επιτροπή 1922 του Συντηρητικού κόμματος άλλαξε τον κανονισμό καταργώντας την ασυλία που είχε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον από μια νέα πρόταση μομφής εναντίον του, ανέφερε ένας δημοσιογράφος της εφημερίδας Sun.

Μιλώντας σε κοινοβουλευτική επιτροπή σήμερα το απόγευμα ο Τζόνσον δήλωσε πως δεν παραιτείται και πως το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η χώρα είναι εθνικές εκλογές.

Σημειώνεται ότι θεσμικός σύμμαχος του Τζόνσον ήταν η απόφαση της Επιτροπής 1922 του Συντηρητικού κόμματος να μην αλλάξουν οι κανόνες και έτσι ο Τζόνσον να προστατευθεί από μια πιθανή πρόταση μομφής για τους επόμενους μήνες, ωστόσο υπό το βάρος των εξελίξεων είναι πολύ πιθανόν ο πολιτικός βίος της βρετανικής κυβέρνησης να μην είναι τόσο μακρύς.

Cabinet ministers send chief whip to Number 10 to tell Boris Johnson to quit https://t.co/jmT5ntxFMt

— Sky News (@SkyNews) July 6, 2022