Γερμανία: Όχημα έπεσε στο πλήθος - Ακόμη αδιευκρίνιστα τα αίτια - Προκαλεί συνειρμούς για τρομοκρατική ενέργεια

Ο ύποπτος οδηγός του οχήματος συνελήφθη από τις αρχές – Εξετάζεται αν έχασε τον έλεγχο ή αν ήταν σκόπιμη επίθεση

Είπε ότι ο ύποπτος οδηγός του οχήματος συνελήφθη. Δεν ήταν σαφές αν το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή αν ο οδηγός είχε οδηγήσει σκόπιμα πάνω στο πλήθος, δήλωσε ο Νταμς. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, ένα άτομο έχασε τη ζωή του.

We think we have witnessed a terrorist attack here in Berlin we’re not sure there’s a lot of people dead bodies all over the place we’ve seen a car that came down the road and ended up in a storefront covering three city blocks it’s pretty horrific. #berlin pic.twitter.com/Xp1bkZBGt0

— John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022