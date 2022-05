Πυροβολισμοί σε τελετή αποφοίτησης στη Νέα Ορλεάνη - Αναφορές για μία νεκρή και τραυματίες

Συγκεκριμένα, πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε τελετή αποφοίτησης σχολείου σε πανεπιστημιακό χώρο της Νέας Ορλεάνης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αμερικανικών δικτύων, μια ηλικιωμένη έχει πέσει πέσει νεκρή ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στο campus του πανεπιστημίου Xavier.

Όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, οι δύο τραυματίες, που είναι άντρες, έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο. Το ένα θύμα φέρει τραύματα στον ώμο και το άλλο στο πόδι, ενώ δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν επρόκειτο για αποφοίτους. Το επεισόδιο των πυροβολισμών συνέβη στις 12:00 το μεσημέρι, εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

#NOPDAlert : Investigation under way into shooting incident on campus of Xavier University, in area of Convocation Center. Initial information shows three gunshot wound victims transported to local hospital via EMS. Subject has been detained at the scene. pic.twitter.com/sFB3eWAlyT

Η αστυνομία της Νέας Ορλεάνης ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν ύποπτο που φέρεται να άνοιξε πυρ στο πάρκινγκ έξω από τον χώρο, μόλις τελείωσε η τελετή αποφοίτησης, ενώ πρόσθεσαν ότι κατασχέθηκαν αρκετά όπλα από το σημείο της επίθεσης.

🚨#BREAKING: Multiple People Shot at High School Graduation Ceremony In New Orleans

📌#NewOrleans l #Louisiana

Multiple Police are at scene as they confirm at least three people have been shot at Xavier University, where the ceremony is taking place a suspect has been detained pic.twitter.com/Spnwta0ySc

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 31, 2022