Ο Ρίτσαρντ Γκιρ πούλησε τη Jaguar για να βοηθήσει την Ουκρανία

Αυτό αναφέρεται στην ιστοσελίδα δημοπρασιών Bring А Trailer, μεταδίδει το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Όλα τα χρήματα θα δοθούν εξίσου στις οργανώσεις World Central Kitchen και Open Arms Ukraine, οι οποίες βοηθούν τους πληγέντες από τον πόλεμο Ουκρανούς.

Η πολυτελής κάμπριο Jaguar XK8 του 1999 έχει κινητήρα 4.000 κυβικά, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και έχει διανύσει 48.200 χιλιόμετρα. Ο Γκιρ έχει συμμετάσχει σε προγράμματα υποστήριξης της Ουκρανίας, ιδιαίτερα της φιλανθρωπικής οργάνωσης CARE’s Ukraine Crisis Fund, η οποία βοηθάει του Ουκρανούς.

Hollywood actor Richard Gere has sold his rare 1999 Jaguar XK8 Convertible to help Ukraine.https://t.co/ZtysqRLwQd

