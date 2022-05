Σφοδρές μάχες στο Azovstal -Κόπηκε η επικοινωνία με τις ουκρανικές δυνάμεις μέσα στη χαλυβουργία

Ο έγκριτος Ουκρανός δημοσιογράφος, Andriy Tsapliyenko, έγραψε στον λογαριασμό του στο Telegram ότι οι κατακτητές εισέβαλαν στο Azovstal.

«Ο δήμαρχος της Μαριούπολης ανέφερε έντονες μάχες εντός του εργοστασίου Azovstal. Οι κατακτητές προσπαθούν να καταστείλουν τη λυσσαλέα αντίσταση των υπερασπιστών της Μαριούπολης. Ο στρατός του Πούτιν χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα όπλα. Οι άμαχοι εξακολουθούν να βομβαρδίζονται στο εργοστάσιο», ανέφερε ο δημοσιογράφος, σύμφωνα με το Sky News.

Παράλληλα, το CNN δημοσιεύει δηλώσεις του δημάρχου της Μαριούπολης, Βαντίμ Μποϊτσένκο, ο οποίος είπε πως έχει χαθεί η επαφή με τις ουκρανικές δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στο εργοστάσιο Azovstal, καθώς συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, νέες μάχες έχουν ξεσπάσει στο εργοστάσιο Azovstal, όπου εκατοντάδες άμαχοι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι μαζί με τους τελευταίους Ουκρανούς υπερασπιστές της Μαριούπολης.

«Σήμερα διεξάγονται σφοδρές μάχες στο έδαφος του φρουρίου μας, στο Azovstal. Οι γενναίοι άνδρες μας υπερασπίζονται αυτό το φρούριο, αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί το βαρύ πυροβολικό και τα τανκ βομβαρδίζουν όλο το φρούριο, η αεροπορία δουλεύει, τα πλοία έχουν πλησιάσει και χτυπούν επίσης», είπε ο Μποϊτσένκο.

