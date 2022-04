Πυραυλική επίθεση στην Οδησσό - Κατέστρεψαν το αεροδρόμιο, λένε οι Ουκρανοί

Εντείνεται η επιθετικότητα του Κρεμλίνου, με τα πυραυλικά χτυπήματα να εξαπλώνονται και πέραν της ανατολικής πλευράς της Ουκρανίας. Σοβαρά πλήγματα υπέστη και η κομβικής σημασίας πόλη της Οδησσού.

Πυραυλική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο αεροδρόμιο και κατέστρεψε τον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης, ο οποίος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, όπως ανακοίνωσε ο ουκρανικός στρατός.

‼️The authorities of Odessa reported about the strikes on the city The object of the attack was the runway of the #Odessa airport. Its further use is impossible. pic.twitter.com/CUKrSGst2X — NEXTA (@nexta_tv) April 30, 2022

Προς την Οδησσό στρέφεται ο Πούτιν – Τι δείχνουν οι κινήσεις του ρωσικού στρατού

Φόβοι ότι η Μόσχα δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο να κάνει την Ουκρανία «περίκλειστη» χώρα, να την αποκλείσει δηλαδή ολοκληρωτικά από τη Μαύρη Θάλασσα, αρχίζουν να εκφράζουν, μετά τις νέες επιθέσεις στο Μικολάιφ, βορειοδυτικά της Χερσώνας και στην Οδησσό. Η εντύπωση ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επικεντρωθεί αποκλειστικά πλέον στο ανατολικό μέτωπο για τον έλεγχο του Ντονμπάς διαψεύδονται στην πράξη, καθώς μετά την κατάληψη της Μαριούπολης παρατηρούνται μετακινήσεις ρωσικών στρατευμάτων προς την περιοχή της Ζαπορίζια, στο κέντρο της Ουκρανίας. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι υπήρξαν το βράδυ της Πέμπτης και βομβαρδισμοί μέχρι και στο Κίεβο – σημειώθηκαν μετά την επίσκεψη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Consequences of one of the hits of an enemy missile in #Kyiv. pic.twitter.com/KAZ3n3ONij — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

Μαζί με τους φόβους ότι ο ρωσικός στρατός θα κινηθεί και προς τα νοτιοδυτικά, επανέρχεται η ανησυχία όμως και για το ενδεχόμενο εισβολής στην Υπερδνειστερία, μία περιοχή της Μολδαβίας με αυτόνομο καθεστώς και ισχυρό φιλορωσικό στοιχείο για το οποίο η Μόσχα θεωρεί ότι καταπιέζεται από τις αρχές της χώρας.

Η κυβέρνηση της Μολδαβίας εγκατέλειψε εξ αυτού του λόγου μόλις πρόσφατα την ουδετερότητα στον πόλεμο της Ουκρανίας και τάχθηκε υπέρ του Κιέβου και της Δύσης. Όπως αναφέρθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις στα νότια της χώρας, το Μικολάιφ χτυπήθηκε από πολλούς εκτοξευτήρες πυραύλων Smerch τη νύχτα, ενώ πλήγματα δέχθηκε και η Οδησσός.

Τα χτυπήματα αυτά ήρθαν μετά τις επιθέσεις του ουκρανικού στρατού εναντίον ρωσικών δυνάμεων στην Χερσώνα και τον βομβαρδισμό γέφυρας η οποία συνέδεε τη Μελιτόπολη με την Κριμαία και χρησιμοποιούνταν από τις δυνάμεις εισβολής για την τροφοδοσία των στρατευμάτων.

Look at what the car cemetery in #Irpen looks like. Dozens of burned and shot cars. pic.twitter.com/KwAKtyxcxI — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2022

Η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και ενώ η πίεση στο Ντονμπάς γίνεται όλο και πιο έντονη με τις ουκρανικές δυνάμεις να περιμένουν τη δυτική βοήθεια για να οργανώσουν την άμυνά τους, γίνεται μετά τις πολύ ακραίες προειδοποιήσεις της Μόσχας προς τη Δύση ότι θα χτυπηθούν στρατιωτικές βάσεις χωρών που στέλνουν όπλα στο Κίεβο. Μεταξύ αυτών των προειδοποιήσεων ήταν και η έμμεση πλην σαφής απειλή που διατυπώθηκε από τον ίδιο τον Πούτιν για χρήση μέχρι και πυρηνικών όπλων.

Την Πέμπτη έγινε πάντως γνωστό ότι ο Μπάιντεν θα ζητήσει από το αμερικανικό Κογκρέσο την αποστολή βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 33 δισ. δολαρίων, από τα οποία τα 20 αφορούν σε στρατιωτικό υλικό, κυρίως βαρέα όπλα. Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του δεν μετέχει στον πόλεμο, αλλά δεν μπορεί να μείνει παθητικός παρατηρητής στην επίθεση που δέχεται η Ουκρανία. Χαρακτήρισε δε «ανεύθυνες» τις ρωσικές προειδοποιήσεις περί 3ου Παγκοσμίου Πολέμου και περί της ενδεχόμενης χρήσης πυρηνικών όπλων.