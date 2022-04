Μετάλλαξη Omicron: Έκρηξη οργής στη Σαγκάη λόγω του lockdown - Ανυπαρξία τροφίμων - Κάτοικοι λεηλατούν καταστήματα

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο Διαδικτύου αποτυπώνεται η έκρηξη του θυμού.

Σημειώνεται ότι αριθμός ρεκόρ μολύνσεων Covid καταγράφηκε στη μεγαλύτερη πόλη της Κίνας, την Παρασκευή.

Ο πληθυσμός της Σαγκάης φτάνει στα 26 εκατ., ενώ σε σκληρό lockdown βρίσκεται για πάνω από τρεις εβδομάδες.

Η οργή είναι τόσο φανερή που κάτοικοι καταρρίπτουν εμπόδια στους δρόμους. Οι κανόνες που έχουν τεθεί είναι τόσο αυστηροί, δε, που τα βρέφη με κορωνοϊό και τα παιδιά κάτω των 7 ετών χωρίζονται από την οικογένειά τους και τα αναλαμβάνουν οι γιατροί.

Citizens in Changzhou are destroying COVID barriers put up by the government. pic.twitter.com/ws4yL4sVDC

— Wittgenstein (@backtolife_2022) April 5, 2022