Καταδικάστηκε για παράλειψη αποκάλυψης περιουσίας και για απόκρυψη χρεών o Μπόρις Μπέκερ

Ο θρύλος του παγκόσμιου και γερμανικού τένις που έχει κατακτήσει 6 Grand Slam κρίθηκε ένοχος για παράβαση του νόμου περί αφερεγγυότητας.

Ο Μπόρις Μπέκερ είχε ανακοινώσει πτώχευση το 2017 (21/6) λόγω ενός απλήρωτου δανείου άνω των 3 εκατομμυρίων λιρών στο κτήμα του στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Boris Becker found guilty of four charges under Insolvency Act https://t.co/6xnzFubTrg

— The Guardian (@guardian) April 8, 2022