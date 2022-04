Πολιτικός σεισμός… στην Αλβανία: «Ο Ράμα θα είναι ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ»

Πήραν «φωτιά»

Οπως αναφέρεται μάλιστα στην ανάρτηση, οι ΗΠΑ επέμειναν ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ να προέρχεται από τα νέα μέλη της συμμαχίας. Υποψήφιοι γι’ αυτή τη θέση είναι ο Εντι Ράμα και η πρωθυπουργός της Εσθονίας Κάτια Κάλας.

«Ο Εντι Ράμα θα διαδεχθεί τον Γενς Στόλτενμπεργκ στη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, λέγεται ότι οι ΗΠΑ επέμειναν στην εκλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ μεταξύ των νέων μελών του ΝΑΤΟ. Οι υποψήφιοι ήταν η πρωθυπουργός Κάτια Κάλας και ο πρωθυπουργός Εντι Ράμα. Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός;» έγραψε η Σουζάνα Σταρίκοφ.

Edi Rama will succeed Jens Stoltenberg as #NATO Secretary General. The US in particular is said to have insisted on electing the next NATO Secretary General among the new NATO members. The candidates were 🇪🇪PM Katja Kalas and🇦🇱Prime Minister Edi Rama. Who will be the next🇦🇱PM? pic.twitter.com/CQzwxnoq2m

