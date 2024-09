Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σφυροκοπά από αέρος τον Λίβανο - Η αντίδραση της Χεζμπολάχ

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν τις τελευταίες ώρες θέσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, καταστρέφοντας εκατοντάδες εκτοξευτές ρουκετών που ήταν έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν σε επίθεση κατά του Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Σε ένα από τα σφοδρότερα κύματα αεροπορικών επιδρομών από τις αρχές Οκτωβρίου – όπως ανέφεραν στα ρεπορτάζ τους λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης – ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν περισσότερα από 100 συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης ρουκετών, τα οποία αποτελούνταν από περίπου 1.000 σωλήνες με βλήματα που θα χρησιμοποιούνταν σε επικείμενη επίθεση της Χεζμπολάχ.

«Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους με στόχο να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες και τις υποδομές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, προκειμένου να υπερασπιστούν το κράτος του Ισραήλ», υπογραμμίζεται στη ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Israeli fighter jets in the last several hours struck over 100 Hezbollah rocket launchers in southern Lebanon that were primed for immediate attacks on Israel, the military says.

The IDF says that in total, the launchers included around 1,000 launch barrels.

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 19, 2024