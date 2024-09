«Χειρουργικό πλήγμα» του Ισραήλ στην Βυρητό: Στόχος υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ

Τέλος δεν έχει η ένταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, αφού ο ισραηλινός στρατός χτύπησε πιθανότητα με μαχητικό αεροσκάφος προάστιο της Βηρυτού.

Την τελευταία φορά που συνέβη αυτό χρονικά με μαχητικό και όχι με drone υπήρξε κλιμάκωση και σύρραξη Λιβάνου – Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν σήμερα ένα «πλήγμα ακριβείας» σε συνοικία στη Βηρυτό.

Το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar – που ελέγχεται από την Χεζμπολάχ – μετέδωσε είδηση για μια επίθεση στα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας.

Μια πηγή ασφαλείας έκανε λόγο στο Reuters για ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

«Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού κοντά στο τέμενος Αλ-Καέμ», τόνισε μια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Breaking:

Explosions are now heard in the southern suburb of #Beirut. Reports in #Lebanon indicate a massive attack by the #IDF.

near the al-Qa’am mosque in Dahya in Beirut.

The IDF confirms that they attacked there and said that they will give more details later. pic.twitter.com/X00J3Gre8i

— Ori Miller🇮🇱 (@orielishamiller) September 20, 2024