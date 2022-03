«Διαστημικό» παγκόσμιο ρεκόρ στο τριπλούν από την Ρόχας

Η Γιούλιμαρ Ρόχας κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Βελιγραδίου με άλμα στα 15.74 μέτρα που είναι νέο ρεκόρ κόσμου

Ένα «διαστημικό» παγκόσμιο ρεκόρ «σφράγισε» τον τελικού του τριπλούν στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου του Βελιγραδίου.

En su propia liga 💫@TeamRojas45 🇻🇪 destroys her own world indoor record by more than 30cm to set an outright world record of 15.74m and claim triple jump 👑 in Belgrade!#WorldIndoorChamps pic.twitter.com/GZEeSoNGKr

— World Athletics (@WorldAthletics) March 20, 2022