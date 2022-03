Ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Μικολάιβ - Χτύπησαν σε κατοικημένη περιοχή

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, νέοι ρωσικοί βομβαρδισμοί προερχόμενοι από τα βορειοανατολικά, έπληξαν κατοικημένες περιοχές.

Mykolaiv:

1- Moscow killers arrange hell in the city. There were explosions all over the city.

According to the head of the Mykolayiv military administration Vitaliy Kim, the occupiers are chaotically chasing civilian objects and residential neighborhoods. pic.twitter.com/IVNmqtoXGB

