Η Πολωνία θέτει στη διάθεση των ΗΠΑ όλα τα αεροσκάφη MiG-29 για τον πόλεμο στην Ουκρανία

«Οι αρχές της Δημοκρατίας της Πολωνίας (…) είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε, αμέσως και χωρίς χρέωση, όλα τα MiG-29 στην αεροπορική βάση Ραμστάιν και να τα θέσουμε στη διάθεση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε το υπουργείο.

Παράλληλα, η Βαρσοβία προέτρεψε τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ οι οποίες διαθέτουν τέτοια αεροπλάνα ρωσικής κατασκευής να ακολουθήσουν το παράδειγμά της. Η Πολωνία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, το μοναδικό «αντάλλαγμα» που ζητά είναι «μεταχειρισμένα» αεροσκάφη των ΗΠΑ με αντίστοιχες δυνατότητες.

Τη Δευτέρα, μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ πίεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να διευκολύνει τη μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών από την Πολωνία και άλλες χώρες της ανατολικής Ευρώπης στην Ουκρανία, μετά την έκκληση που απηύθυνε την Κυριακή ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

NEW — #Poland has agreed to deploy *all* of its MiG-29 jets to the U.S. AB at Rammstein, in exchange for "used" U.S. aircraft with equivalent capabilities.

HUGE news for #Ukraine.https://t.co/KYyZ8B24qz pic.twitter.com/pLlrGW2ziL

— Charles Lister (@Charles_Lister) March 8, 2022