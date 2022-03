Νέες κυρώσεις που πονάνε, στη Ρωσία: Η Google σταματά τις διαφημίσεις, μέτρα από Κομισιόν και Microsoft

Μεταξύ αυτών, η Microsoft και η Google απομακρύνονται από τη ρωσική αγορά, αναστέλλοντας τις πωλήσεις των προϊόντων τους αλλά και επιβάλλοντας «πάγωμα» των διαφημίσεων στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, η Microsoft ανακοίνωσε πως θα αναστείλει όλες τις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών της στη Ρωσία, στο πλαίσιο των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος της Microsoft, Μπραντ Σμιθ, έγραψε πως η εταιρεία επίσης θα σταματήσει πολλές «πτυχές της δραστηριότητάς της στη Ρωσία, σε συμφωνία με τις κυβερνητικές αποφάσεις περί κυρώσεων».

Η εταιρεία πρόσθεσε πως θα συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια στην Ουκρανία σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και είπε πως «πρόσφατα» βοήθησε τη χώρα να αμυνθεί απέναντι σε κυβερνοεπίθεση που είχε στόχο «μεγάλο τηλεοπτικό δίκτυο της Ουκρανίας».

Παράλληλα, η Google «παγώνει» όλες τις διαφημίσεις της στη Ρωσία, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία στο CNN την Παρασκευή.

«Εξαιτίας των εξαιρετικών συνθηκών, αναστέλλουμε τις διαφημίσεις της Google (Google ads) στη Ρωσία», δήλωσε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. «Η κατάσταση εξελίσσεται γρήγορα και θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε νεότερα όταν πρέπει».

Η απόφαση αυτή αφορά όλες τις διαφημίσεις της Google στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων εκείνες που εμφανίζονται στο YouTube και στην αναζήτηση. Παρόμοια απόφαση πήρε το Twitter την περασμένη εβδομάδα, όταν «πάγωσε» τις διαφημίσεις σε Ρωσία και Ουκρανία.

Για την ώρα, δεν είναι γνωστό αν θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες του χώρου, όπως η Meta (Facebook). Παρ’ όλα αυτά, αμφότερες, Google και Meta, έχουν ήδη πάρει κάποια μέτρα για να περιορίσουν τη δραστηριότητα των κρατικών ΜΜΕ στις πλατφόρμες τους.

Ακόμα, έπειτα από κάλεσμα του αντιπροέδρου της ουκρανικής κυβέρνησης, Μιχαΐλο Φεντόροβ, ο οποίος ζήτησε από εταιρείες του χώρου των βιντεοπαιχνιδιών να συμμετάσχουν στο διεθνές πλέγμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σήμερα, Παρασκευή, μεταδόθηκε σε ρεπορτάζ από διεθνή ΜΜΕ του ειδικού Τύπου πως το Sony PlayStation ανέστειλε την κυκλοφορία του δημοφιλούς παιχνιδιού Gran Turismo 7 στη Ρωσία.

Το Xbox, από το οποίο αιτήθηκε επίσης ο Ουκρανός αντιπρόεδρος να πάρει μέτρα, δεν προχώρησε σε ανακοίνωση, αλλά η αναστολή προϊόντων της Microsoft προφανώς περιλαμβάνει και την κονσόλα αυτήν. Το PlayStation δεν έχει προβεί σε σχετική ανακοίνωση, για την ώρα.

@Xbox @PlayStation

You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022