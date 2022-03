Oλοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας - Συμφωνία για ανθρωπιστικούς διαδρόμους για αμάχους και τρίτο γύρο συνομιλιών

Όπως δήλωσε στο Reuters Ουκρανός αξιωματούχος, οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας δεν έχουν φέρει, μέχρι στιγμής, τα επιθυμητά αποτελέσματα, ωστόσο οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα υπάρξει και τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων σύντομα και κοινό άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση των αμάχων.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, η συμφωνία περιλαμβάνει και μια πιθανή προσωρινή κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των εκκενώσεων.

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές που συμμετείχαν στις σημερινές συνομιλίες με τους Ουκρανούς ομολόγους τους επιβεβαίωσαν ότι συμφώνησαν να «στηρίξουν» τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων για τους αμάχους που θέλουν να φύγουν από την Ουκρανία.

Σύμφωνα με έναν Ρώσο διαπραγματευτή, τις δηλώσεις του οποίου μετέφερε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το πρακτορείο Interfax, συμφωνήθηκε επίσης μια «πιθανή» κατάπαυση του πυρός γύρω από αυτούς τους διαδρόμους. Ο ίδιος είπε ότι θεωρεί ότι αυτή είναι «ουσιαστική πρόοδος» στις συνομιλίες, κατά τις οποίες συζητήθηκαν «στρατιωτικά και ανθρωπιστικά ζητήματα» αλλά και η μελλοντική πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε λίγο νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με δημοσιογράφους, ότι οι συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας πρέπει να βρουν συμβιβασμούς σε κάποια θέματα, αλλά όχι σε καθετί.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι είπε επίσης ότι όλα τα θέματα μπορούν να επιλυθούν, αν οι συνομιλίες που έχει η Ρωσία με την Ουκρανία γίνονται σε ισότιμη βάση.

Η ανάρτηση του Ουκρανού προεδρικού συμβούλου αμέσως μετά το τέλος του δεύτερου γύρου:

Σημειώνεται ότι από νωρίς είχε ξεκινήσει ένα θρίλερ μεταξύ των δύο πλευρών, τόσο για την ώρα διεξαγωγής, όσο και για το σημείο της συνάντησης. Μάλιστα, υπήρξαν πληροφορίες ακόμη και για πιθανή ματαίωση των συνομιλιών. Τελικά, όμως, μετά από διαβουλεύσεις, οι συνομιλίες ορίστηκε να ξεκινήσουν στις 4 το απόγευμα, αντί για το μεσημέρι που αρχικά είχαν οριστεί, στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

Δείτε εικόνα από την άφιξη της ουκρανικής αποστολής στο σημείο:

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων, η ουκρανική πλευρά επιβεβαίωσε την αναχώρησή της, με την ανάρτηση-δήλωση του συμβούλου του προέδρου της Ουκρανίας, Mykhailo Podolyak, ο οποίος πέταξε με με ελικόπτερο προς τα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία.

On our way to negotiations with the Russian Federation. Already in helicopters… pic.twitter.com/CMflDZ3NDk

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022