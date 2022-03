Περιοδικό Time: Φόρος τιμής στον πρόεδρο Ζελένσκι - Το πρωτοσέλιδο στα ουκρανικά

Το περιοδικό έχει τίτλο «Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ήρωες της Ουκρανίας» και συνοδεύεται -στα ουκρανικά- από τα λόγια που απηύθυνε ο Ζελένσκι στην ομιλία του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο την Τρίτη:

«Η ζωή θα νικήσει τον θάνατο, το φως θα νικήσει το σκοτάδι».

TIME’s new cover: Volodymr Zelensky and the heroes of Kyiv https://t.co/kgNYusBXOS pic.twitter.com/6n8wyy4UkQ

— TIME (@TIME) March 3, 2022