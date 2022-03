Τσαβούσογλου: H Τουρκία δεν θα συμμετάσχει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Υπενθυμίζεται πως πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε νωρίτερα σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη χώρα του όπως και την Ουκρανία, χωρίς να περιμένει «να πληγεί από έναν πόλεμο».

«Δείξτε στην Τουρκία την ίδια ευαισθησία που δείχνετε και στην Ουκρανία», είπε ο Ερντογάν στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Άγκυρα μαζί με την πρόεδρο του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην Ουκρανία και το αίτημα του Κιέβου να ενταχθεί στην ΕΕ, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε τα εξής: «Χειροκροτούν τον (πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ) Ζελένσκι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ ωραία. Χρειαζόταν λοιπόν μια καταστροφή για να γίνει αυτό… Αλλά η Τουρκία δεν θα περιμένει μια καταστροφή».

#BREAKING Turkiye has no intention of joining in sanctions against Russia, says Turkish foreign minister

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 1, 2022