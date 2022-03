Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνονται οι φόβοι μετά από καταγγελίες ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν θερμοβαρικές βόμβες

Σύμφωνα με το Reuters, h Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατήγγειλαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν τις ευρέως απαγορευμένες βόμβες διασποράς, με την Αμνηστία να κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι με αυτές επιτέθηκε εναντίον νηπιαγωγείου στη βορειοανατολική Ουκρανία στο οποίο είχαν αναζητήσει καταφύγιο άμαχοι.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο φέρεται να δείχνει έκρηξη θερμοβαρικής βόμβας στην Ουκρανία, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ:

According to #Ukrainian media reports, the video allegedly shows the #Russian army dropping a vacuum bomb.

This type of weaponry is prohibited by the #Geneva Convention. pic.twitter.com/R0hCfEXo3I

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022