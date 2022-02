Πόλεμος στην Ουκρανία: Η ζυθοποιία Pravda με έδρα το Λβιβ στρέφεται στην παραγωγή βομβών μολότοφ

Η ζυθοποιία ανακοίνωσε τα σχέδια της λίγες ώρες αφότου το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έδωσε εντολή στους πολίτες να φτιάχνουν βόμβες μολότοφ προκειμένου να αντισταθούν στις ρωσικές δυνάμεις εισβολής.

⚡️Lviv-based Pravda brewery switches to making Molotov cocktails.

The brewery announced the plans after Ukraine’s Defense Ministry instructed civilians to make Molotov cocktails to resist invading Russian forces.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 26, 2022