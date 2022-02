Πόλεμος στην Ουκρανία: Χιλιάδες πρόσφυγες στα σύνορα της Ουκρανίας - Συγκλονιστικές ανθρώπινες ιστορίες, εικόνες & video

Εικόνες σκληρές, άνθρωποι απελπισμένοι, φοβισμένοι, περπατούν στο άγνωστο. Άλλοι με τις οικογένειες τους άλλοι μόνοι λένε με δάκρυα στα μάτια στα τηλεοπτικά συνεργεία πως άφησαν πίσω τους δικούς τους και φεύγουν από την εμπόλεμη Ουκρανία να σωθούν.

Οδικώς ή και περπατώντας φτάνουν στα σύνορα Σλοβακίας, Μολδαβίας, Πολωνίας, Ουγγαρίας και Ρουμανίας προσπαθώντας να βρουν καταφύγιο. Μία τεράστια ανθρωπιστική κρίση μόλις ξεκίνησε.

Κάθε πρόσωπο και μία ανθρώπινη ιστορία. Οι «New York Times» σε σημερινό τους δημοσίευμα γράφουν: «Αγκαλιασμένη με τον 3χρονο γιο της, ο οποίος ήταν βαριά άρρωστος με καρκίνο, η 25χρονη Ουκρανή μητέρα φτάνει στην Πολωνία την Παρασκευή. Είναι πλέον ασφαλής από τις βόμβες και τις ρουκέτες που εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Β. Πούτιν, αλλά απελπισμένη που χωρίστηκε από τον σύζυγό της έπειτα την ουκρανική εντολή να μείνουν όλοι οι ικανοί άνδρες πίσω για να αντισταθούν στους Ρώσους.

«Δεν είναι μόνο ο σύζυγός μου, αλλά η ζωή μου και η υποστήριξή μου», είπε η Olha Zapotochna, μια από τις δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και παιδιά. «Καταλαβαίνω ότι η χώρα μας χρειάζεται άνδρες για να πολεμήσει, αλλά εγώ τον χρειάζομαι περισσότερο», πρόσθεσε».

Σύμφωνα με του NYT, περισσότεροι από 50.000 Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι στιγμής, δήλωσε την Παρασκευή ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Φίλιπο Γκράντι, με τα «Ηνωμένα Έθνη» να εκτιμούν ότι έως και 100.000 έχουν εκτοπιστεί.

It is a dark day for world peace. There are no winners in war, but countless lives will be torn apart.

People have started to flee their homes to seek safety.

UNHCR is stepping up operations in Ukraine and neighbouring countries.

Full statement below👇🏻https://t.co/WtBGlJWj2b

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 24, 2022