Μπάιντεν: Νεκρός ο αρχηγός του ISIS κατά την επιδρομή στη Συρία - (Εικόνες)

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως η επιδρομή που πραγματοποίησαν σήμερα στη βορειοδυτική Συρία ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας έθεσε στο στόχαστρο τον ηγέτη της αυτοαποκαλούμενης οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και πρόσθεσε ότι θα κάνει αργότερα δηλώσεις για την επιχείρηση.

«Χάρη στην ικανότητα και τη γενναιότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας, εξουδετερώσαμε τον Αμπού Ιμπραχίμ αλ Χασίμι αλ Κουράισι τον ηγέτη του ISIS. Όλοι οι Αμερικανοί επέστρεψαν με ασφάλεια από την επιχείρηση», ανέφερε σε μια δήλωση ο Μπάιντεν, χρησιμοποιώντας το ακρωνύμιο της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Last night at my direction, U.S. military forces successfully undertook a counterterrorism operation. Thanks to the bravery of our Armed Forces, we have removed from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.

— President Biden (@POTUS) February 3, 2022