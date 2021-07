Προειδοποίηση CDC: Σε «πανδημία των ανεμβολίαστων» μετατρέπεται ο κορωνοϊός

«Το μήνυμα είναι σαφές: αρχίζουμε να παρακολουθούμε μια πανδημία των ανεμβολίαστων» είπε η Ροσέλ Ουαλένσκι, η διευθύντρια των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC), της μεγαλύτερης ομοσπονδιακής υπηρεσίας υγείας.

Επισημαίνεται ότι τις τελευταίες επτά ημέρες στις ΗΠΑ καταγράφονται καθημερινά κατά μέσο όρο 23.300 νέα κρούσματα (αύξηση 70% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα), 2.790 εισαγωγές σε νοσοκομεία (+36%) και 211 θάνατοι (+26%).

«Οι μη εμβολιασμένοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο των νοσηλευομένων και των θανάτων», τόνισε ο Τζεφ Ζίεντς, ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για την πανδημία, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η αναζωπύρωση συνδέεται με την παραλλαγή Δέλτα, αφού αυτό το στέλεχος του νέου κορωνοϊού ευθύνεται για πάνω από το 80% των νέων κρουσμάτων.

BREAKING: "This is becoming a pandemic of the unvaccinated," CDC Dir. Walensky says in White House Covid briefing.

"We are seeing outbreaks of cases in parts of the country that have low vaccination coverage … Communities that are fully vaccinated are generally faring well." pic.twitter.com/1PrNBwG213

