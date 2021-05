Οι αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Λευκορωσίας που αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες-Την μπλοκάρουν από τον εναέριο χώρο της Ε.Ε

Ειδικότερα, στο ομόφωνο ψήφισμα των «27» αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρήση του εναέριου χώρου της Ευρώπης αλλά και των αεροδρομίων από λευκορωσικούς αερομεταφορείς, ενώ καλεί τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές να αποφύγουν τις πτήσεις πάνω από τη Λευκορωσία.

Το Συμβούλιο ζητά παράλληλα την άμεση απελευθέρωση του δημοσιογράφου Ρομάν Προτασέβιτς και της συντρόφου του.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «καταδικάζει απερίφραστα την αναγκαστική προσγείωση μιας πτήσης της Ryanair στο Μινσκ της Λευκορωσίας, στις 23 Μαΐου 2021, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των αερομεταφορών και την κράτηση των αρχών της Λευκορωσίας δημοσιογράφου Ρομάν Πρατάσεβιτς και Σόφια Σαπέγκα» επισημαίνεται στο το κείμενο των συμπερασμάτων.

Στην ουσία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

