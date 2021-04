Η Κομισιόν μηνύει την Astrazeneca για τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμβολίων

«Η Κομισιόν έχει κινηθεί νομικά από την Παρασκευή κατά της AstraZeneca», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σημειώνοντας ότι και τα 27 κράτη – μέλη της Ε.Ε. υποστήριξαν αυτή την απόφαση.

Η AstraZeneca είχε δεσμευθεί να παραδώσει 120 εκατομμύρια δόσεις έως τα τέλη Μαρτίου και τελικά παρέδωσε μόλις 29,7 εκατομμύρια ενώ αναφορικά με το δεύτερο τρίμηνο ο βρετανο-σουηδικός φαρμακευτικός κολοσσός είχε μειώσει στα 70 εκατομμύρια τις δόσεις από 180 εκατομμύρια, που είχε δεσμευτεί αρχικά.

Το Politico είχε μάλιστα αναφέρει από την περασμένη Πέμπτη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμαζόταν να κινηθεί νομικά κατά της AstraZeneca εκτιμώντας ότι η φαρμακευτική εταιρεία δεν σεβάστηκε τις δεσμεύσεις της βάσει του συμβολαίου που υπέγραψε με την Ένωση.

Αρχικά είχαν εκφράσει επιφυλάξεις κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς το εάν μία μήνυση θα κατάφερνε νέο πλήγμα στη φήμη της AstraZeneca μέσα στην Ένωση, ή αν θα βοηθούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει περισσότερες δόσεις.

Ωστόσο μέχρι το πρωί της περασμένης Παρασκευής όλες οι χώρες στήριξαν την κίνηση της Κομισιόν, σύμφωνα με αρκετούς διπλωμάτες.

«Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι θα πραγματοποιηθούν οι παραδόσεις εμβολίων κατά του κορωνοϊού για την προστασία της υγείας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτός είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε από κοινού με όλα τα κράτη μέλη να προχωρήσει σε μήνυση κατά της AstraZeneca. Κάθε δόση εμβολίου μετράει. Κάθε δόση εμβολίου σώζει ζωές» έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Twitter, η Επίτροπος Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου, σε μία προσπάθεια να εξηγήσει την απόφαση της Κομισιόν να κινηθεί νομικά, εναντίον της AstraZeneca.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.

This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.

Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021