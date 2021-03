"Πράσινο φως" από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων στο εμβόλιο της Johnson & Johnson

Το εμβόλιο είναι το τέταρτο που λαμβάνει την έγκριση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής αρχής μετά τα Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford University

και Moderna και συνιστάται για χορήγηση σε άτομα άνω των 18 ετών, αναφέρεται στην ανακοίνωση του EMA.

Το συγκεκριμένο εμβόλιο κατά της Covid-19, το οποίο έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές, είναι αποτελεσματικό κατά 66% απέναντι στον ιό, μπορεί να διατηρηθεί σε κανονικά ψυγεία έως και τρεις μήνες και απαιτείται μία μόνο δόση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει 200 εκατομμύρια δόσεις, με την επιλογή να αγοράσει άλλες 200 εκατομμύρια για να τις διαθέσει στα κράτη μέλη. Όπως έχει κάνει ήδη γνωστό ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμοστοκλέους, η χώρα μας θα παραλάβει την πρώτη παρτίδα με 400.000 δόσεις του εμβολίου μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

📢 EMA has just recommended granting a conditional marketing authorisation for #COVID19vaccine Janssen to prevent #COVID19 in people from 18 years of age.

👉 https://t.co/j7jetH1Tbx pic.twitter.com/cKGKujrqYp

— EU Medicines Agency (@EMA_News) March 11, 2021