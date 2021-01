«Αυτή είναι η ώρα σου», έγραψε ο Ομπάμα.

Θυμίζεται πως ο Τζο Μπάιντεν εκτέλεσε χρέη αντιπροέδρου των ΗΠΑ κατά τη διακυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα.

Congratulations to my friend, President @JoeBiden! This is your time. pic.twitter.com/LXzxGnBAfz

— Barack Obama (@BarackObama) January 20, 2021