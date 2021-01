Ιστορία με μαύρα γράμματα έγραψε ο Τραμπ: Οργισμένος για την αποπομπή του & με εμμονή με την εξουσία

Πηγές του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Τραμπ συζήτησε με κορυφαίους συνεργάτες του τις επιλογές του εν όψει της αποπομπής του. Ο απερχόμενος πρόεδρος φαίνεται ότι συζήτησε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, αλλά το απέκλεισε, κυρίως γιατί δεν εμπιστεύεται τον αντιπρόεδρο, Μάικ Πενς, ότι θα τον αμνηστεύσει.

Εν όψει της «δίκης» του στη Γερουσία -η οποία θα λάβει χώρα αφότου ορκιστεί ο νέος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν- ο Τραμπ αναμένεται να ορίσει τον Ρούντι Τζουλιάνι υπερασπιστή του. Επίσής, όπως και στην προηγούμενη διαδικασία αποπομπής, σκέφτηκε να καταθέσει, ωστόσο, οι σύμβουλοί του τον απέτρεψαν από αυτή την επιλογή.

Πληροφορίες αμερικανικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Τραμπ πλέον αγωνιά για το μέλλον του μετά το τέλος της προεδρικής του θητείας, καθώς βλέπει ισχυρούς συμμάχους του να κόβουν κάθε δεσμό μαζί του και με τον επιχειρηματικό του όμιλο. Επίσης, φοβάται, αν καταδικαστεί από τη Γερουσία, ότι οι Δημοκρατικοί θα κινηθούν ώστε να του απαγορεύσουν αν είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος.

Στο πλαίσιο αυτό, σε βίντεο, ο απερχόμενος πρόεδρος καταδίκασε με αυστηρό τόνο την εισβολή διαδηλωτών στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου. Πάντως, για άλλη μια φορά ο Τραμπ αρνήθηκε να αποδεχθεί τις ευθύνες του για τα επεισόδια, ενώ δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη διαδικασία αποπομπής του.

Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν πως τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία Μπάιντεν, έχει αρχίσει να σκέφτεται να τηρήσει το πρωτόκολλο παράδοσης της εξουσίας, τουλάχιστον ως ένα βαθμό, σκεπτόμενος το μέλλον του, πολιτικό και επιχειρηματικό.

Έτσι, πηγές του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι ο Τραμπ εξετάσει το ενδεχόμενο να προσκαλέσει τον Μπάιντεν για μια κουβέντα, πριν την ορκωμοσία, καθώς και να απευθύνει απολογιστικό μήνυμα προς τους πολίτες, αν και τίποτα από αυτά ως ώρας δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο.

