Ο Τζο Μπάιντεν έκανε το εμβόλιο της Pfizer (photo & video)

Δίπλα του στεκόταν η γυναίκα του Τζιλ, η οποία εμβολιάστηκε πριν το σύζυγό της, ενώ η Αφροαμερικανή νοσοκόμα Tabe Masa χορήγησε το εμβόλιο στον Μπάιντεν, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντά του τη νέα χρονιά.

Αφού έκανε το εμβόλιο, ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε μπροστά στις κάμερες τα εξής: «Χρωστάμε σε αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολλά. Στους επιστήμονες και στους ανθρώπους που έφτιαξαν αυτό το εμβόλιο, στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, σε αυτούς που έκαναν τις εργαστηριακές έρευνες».

Αντίθετα, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει κάνει ακόμη το εμβόλιο κατά του Covid-19, ούτε έχει εκδηλώσει οποιαδήποτε πρόθεση να το κάνει.

Η νέα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, και ο σύζυγός της θα κάνουν το εμβόλιο την επόμενη εβδομάδα.

"I think that the administration deserves some credit, getting this off the ground with Operation Warp Speed," President-elect Joe Biden says after receiving Pfizer COVID vaccine in Delaware. https://t.co/qs6JuXu7hQ pic.twitter.com/hTY1Ww8ktz

— ABC News (@ABC) December 21, 2020