Εκτός ελέγχου ο Τραμπ: Νοθευμένες οι εκλογές, δεν αναγνωρίζω τίποτα-Θα νικήσουμε!

Το παραλήρημα του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς ενώ τελικά παραδέχτηκε μέσω αναρτήσεών του στο Τwitter ότι ο Τζο Μπάιντεν επικράτησε στις εκλογές, αν και υποστήριζε ότι υπήρξε νοθεία, επανήλθε με νέα tweets ισχυριζόμενος ότι θα νικήσει.

Σε μια σειρά από διαδοχικές αναρτήσεις του, ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ αρχικά φάνηκε να παραδέχεται την ήττα του ωστόσο στη συνέχεια ανασκεύασε τα λεγόμενά του, διαβεβαιώνοντας πως δεν προτίθεται να αναγνωρίσει το αποτέλεσμα.

Νοθευμένες εκλογές,θα νικήσουμε!

«Νοθευμένες εκλογές. Θα νικήσουμε!» έγραψε λίγα λεπτά μετά τις πρώτες του αναρτήσεις και αφού τα διεθνή ΜΜΕ διάβασαν σε εκείνες την πρώτη παραδοχή της εκλογικής του ήττας.

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο αργότερα επανήλθε με νέο tweet, λέγοντας: «Κέρδισε μόνο στα μάτια των μίντια των Fake News. Δεν αναγνωρίζω τίποτα! Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Αυτές ήταν νοθευμένες εκλογές!».

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ λίγο νωρίτερα είχε γράψει σε μια δήλωση, που ερμηνεύτηκε ως παραδοχή ήττας, τα εξής: «Κέρδισε επειδή οι εκλογές ήταν “νοθευμένες”. Δεν επιτρέπονταν παρατηρητές, η ψηφοφορία ανατέθηκε σε μια ιδιωτική εταιρεία των ακραίων αριστερών, Dominion, με κακή φήμη και εξοπλισμό που δεν μπορούσε καν να πληροί τις προϋποθέσεις για το Τέξας (το οποίο κέρδισα με μεγάλη διαφορά!), τα ψεύτικα και σιωπηλά ΜΜΕ και πολλά άλλα!»

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

H επιστολική ψήφος είναι ένα αρρωστημένο αστείο

«Όλες οι μηχανικές “βλάβες” που έλαβαν χώρα το βράδυ των εκλογών ήταν στην πραγματικότητα εκείνοι, που πιάνονταν προσπαθούν να κλέψουν ψήφους. Το κατάφεραν σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. H επιστολική ψήφος είναι ένα αρρωστημένο αστείο!» σημείωσε σε επόμενη ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

«Δείτε τη συνέντευξη του Ρούντι Τζουλιάνι σήμερα το πρωί. Κάνει πολύ καλά δουλειά στο να ξεσκεπάζει την απάτη των νοθευμένων εκλογών», προσέθεσε.