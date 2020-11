Νέες δηλώσεις Μπάιντεν ενώ ο εκλογικός μαραθώνιος συνεχίζεται: Σας ευχαριστώ για την υπομονή, θα νικήσουμε

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, σε μια σύντομη δήλωσή του από το Queen Theater, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα, ζητώντας από τους υποστηρικτές του να παραμείνουν ήρεμοι ενώ συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων σε 5 Πολιτείες.

Ο Μπάιντεν επανέλαβε ότι απαιτείται υπομονή ώσπου να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι και να προκύψει το τελικό αποτέλεσμα. Την ίδια στιγμή η ομάδα του Ρεπουμπλικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προετοιμάζεται να αμφισβητήσει μια ενδεχόμενη ήττα, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη στις Πολιτείες όπου η διαφορά είναι μικρή.

Ο Τζο Μπάιντεν, απευθυνόμενος στον αμερικανικό λαό, ανέφερε τα εξής:

«Η γερουσιαστής και εγώ εξακολουθούμε να νιώθουμε πολύ καλά. Δεν αμφιβάλλουμε πως όταν η καταμέτρηση ολοκληρωθεί η Καμάλα Χάρις και εγώ θα βγούμε νικητές. Οπότε, ζητώ από όλους σας να παραμείνετε ήρεμοι, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να μείνετε ήρεμοι. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Η καταμέτρηση ολοκληρώνεται. Και θα γνωρίζουμε πολύ σύντομα. Οπότε σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή, αλλά πρέπει να μετρήσουμε τις ψήφους».

«Η Δημοκρατία είναι ορισμένες φορές »άτσαλη», οπότε συχνά χρειάζεται υπομονή. Αλλά η υπομονή μας ανταμείβεται τώρα για περισσότερα από 240 χρόνια με ένα σύστημα διακυβέρνησης ζηλευτό σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε ο Δημοκρατικός υποψήφιος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Biden says he has "no doubt" he and Sen. Harris will be declared the winner, and urges everyone to "stay calm" as all the votes are counted.#election2020 pic.twitter.com/h7jwz02s5S

— The Recount (@therecount) November 5, 2020