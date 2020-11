Αμερικανικές Εκλογές 2020 Μπάιντεν: «Κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί» -Tραμπ: «Σταματήστε την καταμέτρηση»

Η ανάρτηση του Τζο Μπάιντεν

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων, ο Τζο Μπάιντεν έκανε μια ανάρτηση στο twitter με την οποία στέλνει το μήνυμα ότι «κάθε ψήφος πρέπει να μετρηθεί»

Every vote must be counted. pic.twitter.com/kWLGRfeePK

— Joe Biden (@JoeBiden) November 5, 2020