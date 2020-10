Μήνυμα Τραμπ για την επίθεση στη Νίκαια: Να σταματήσουν αμέσως οι ισλαμικές τρομοκρατικές επιθέσεις

O Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Twitter, απέστειλε μήνυμα συμπαράστασης προς τον γαλλικό λαό, μετά την τρομοκρατική επίθεση σε εκκλησία στη Νίκαια της Γαλλίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως οι ακραίες ισλαμικές τρομοκρατικές επιθέσεις.

«Οι καρδιές μας είναι με τους πολίτες της Γαλλίας. Η Αμερική στέκεται πλάι στον παλαιότερο σύμμαχό μας σε αυτή τη μάχη. Αυτές οι ακραίες ισλαμικές τρομοκρατικές επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Καμιά χώρα, η Γαλλία ή άλλη, δεν μπορεί να υπομένει άλλο αυτή την κατάσταση!»

Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020